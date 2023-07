Barça verhandelt Cancelo-Transfer: Zwist zwischen Pep & Xavi beigelegt?

Gemeinsam gewannen Xavi und Pep Guardiola einst beim FC Barcelona alles, was es zu gewinnen gibt. Von 2008 bis 2012 verzauberten der einstige Weltklassespieler und das Taktikgenie die katalonischen Massen. Mittlerweile hat Xavi die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und steht wie einst Guardiola bei den Blaugrana an der Seitenlinie.

Die Harmonie alter Tage scheint mittlerweile verflogen – die beiden gerieten kürzlich mit Blick auf die Personalie João Cancelo (29) aneinander. Der Hintergrund: Xavi hatte vor einigen Wochen zu dem geplatzten Transfer im vergangenen Winter-Transferfenster gesagt: „Am Ende haben sie uns dann gesagt, dass Manchester City nicht will, dass er zu Barça kommt.“

Dem widersprach Guardiola vehement: „Xavi ist falsch informiert worden. Das ist weit von der Realität entfernt. Die Realität war, dass wir entschieden haben, dass er gehen muss. Es war uns egal, wohin er geht. Ich würde nicht sagen, dass Xavi getäuscht wurde, aber er wurde falsch informiert.“ Letztlich zog es Cancelo bekanntlich leihweise zum FC Bayern. Mittlerweile ist das Engagement in München beendet und der 29-Jährige befindet sich erneut auf Vereinssuche.

Barça intensiviert Werben

Wie die ‚as‘ berichtet, ist Barça noch immer am spielerisch versierten Rechtsfuß interessiert. Mehr noch: Die Verhandlungen zwischen den Skyblues und Barcelona sollen voranschreiten. Der spanischen Zeitung zufolge haben die Spannungen zwischen den Coaches mittlerweile nachgelassen.

Insbesondere Barça-Präsident Joan Laporta könnte im weiteren Verlauf der Gespräche als Guardiola-Vertrauter vermitteln, heißt es weiter. In jedem Fall erscheint ein fester Transfer angesichts von Barcelonas prekärer finanzieller Lage sehr unwahrscheinlich. Deshalb peile der spanische Traditionsverein ein Leihgeschäft bei Cancelo an.