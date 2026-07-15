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2. Bundesliga

Heidenheim findet Müller-Nachfolger

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
Thomas Dähne im Dress von 1860 München @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim steht vor der Verpflichtung eines neuen Torhüters. Wie ‚Sky‘ berichtet, schließt sich Thomas Dähne dem Bundesliga-Absteiger an. Der 32-Jährige kommt dem Pay-TV-Sender zufolge ablösefrei vom TSV 1860 München und werde einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

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In Heidenheim wird Däne den Kaderplatz von Kevin Müller (35) einnehmen, der nach vorangegangener Leihe fest zu Schalke 04 gewechselt ist. In München war Dähne in der vergangenen Saison die Nummer eins.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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