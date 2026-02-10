„Läuft gut für ihn“: Bayerns Plan mit Ndiaye

Der FC Bayern möchte Bara Sapoko Ndiaye nicht unter Druck setzen und geduldig die Entwicklung des Talents verfolgen. Das bekräftigte Sportvorstand Max Eberl auf der Pressekonferenz vor dem DFB Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig am Mittwoch (20:45 Uhr). Der 18-Jährige ist Anfang des Jahres leihweise von der Gambinos Stars-Academy nach München gewechselt, die der Rekordmeister in Gambia betreibt. „Bara ist jetzt der erste, der wirklich oben ankommt. Es gibt noch einige mehr, die spannende Profile haben. Er ist jetzt 18 geworden, daher war es der frühestmögliche Zeitpunkt, ihn rüber zu holen. Er soll europäischen Fußball kennenlernen und im Training adaptieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie es im Sommer mit dem zentralen Mittelfeldspieler weitergeht, steht laut Eberl noch nicht fest: „Wir haben ihn ein halbes Jahr geliehen und werden im Sommer in Ruhe entscheiden, was der beste nächste Schritt ist. Schafft er es vielleicht sogar bei Bayern München? Da würden wir uns immens drüber freuen. Und wenn nicht, dann überlegen wir uns, was der beste nächste Schritt in seiner Entwicklung sein kann.“ Trainer Voncent Kompany zeigt sich jedoch beeindruckt: „Er hat eine gute Geschwindigkeit als Mittelfeldspieler. Was er beim Training gezeigt hat, war gut. Es läuft gut für ihn.“