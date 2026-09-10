Doppelter Transferangriff auf begehrtes BVB-Duo

Offensivspieler Samuele Inácio (18) und Innenverteidiger Filippo Mane (21) haben mehrere Sachen gemein: Sie spielen beide für Borussia Dortmund, debütierten am 3. Juni beim 1:0-Sieg über Luxemburg für die Nationalmannschaft und wecken Begehrlichkeiten in ihrer italienischen Heimat.

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Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, sind Juventus Turin und Inter Mailand an den Diensten des BVB-Duos interessiert. Die italienischen Schwergewichte seien jeweils bestrebt, künftig wieder mehr auf heimisches Personal zu setzten. Konkreter: Die vielversprechendsten italienischen Juwele an Bord zu holen und weiterzuentwickeln.

Zu denen gehören zweifelsohne Inácio und Mane. Abzuwarten bleibt, inwiefern den Talenten an der Strobelallee die gewünschte Einsatzzeit ermöglicht wird. Der Saisonstart verlief zumindest vielversprechend. Sollte sich das Dortmunder Lazarett allerdings lichten, schwinden womöglich die Spielminuten. Und damit auch der Glaube an den finalen Durchbruch bei Schwarz-Gelb, den sich wiederum die Serie A-Verehrer zunutze machen könnten.