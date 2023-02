Werder-Quartett um Weiser fehlt

Der SV Werder Bremen muss in der Bundesligapartie gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) auf ein Quartett verzichten. Trainer Ole Werner erklärte auf der Pressekonferenz vor der Begegnung: „Mitchell Weiser war heute auf dem Platz und hat individuell trainiert. Es wird aber, wie auch bei Manuel Mbom, Felix Agu und Dikeni Salifou, nicht für einen Einsatz am Wochenende reichen.“

Insbesondere der Ausfall von Weiser wiegt für die Grün-Weißen schwer. Der 28-Jährige war vor seiner Sprunggelenksverletzung unangefochtener Stammspieler bei den Bremern. Wettbewerbsübergreifend stand der ehemalige U21-Nationalspieler in der laufenden Saison in 21 Partien auf dem Rasen, in denen er an zwölf Treffern direkt beteiligt war (drei Tore, neun Vorlagen).

