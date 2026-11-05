Das Lazarett des FC Bayern ist noch gut gefüllt, lichtet sich aber allmählich. Jamal Musiala konnte heute laut ‚Bild‘ erstmals wieder vollständig mit der Mannschaft trainieren. Damit nähert sich der 23-Jährige seiner Rückkehr in den Kader der Münchner.

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Wann der offensive Mittelfeldspieler tatsächlich wieder für die Pflichtspiele zur Verfügung steht, war bis zuletzt offen. Zunächst hieß es, Musiala kehre wahrscheinlich schon gegen den 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) zurück. Später ging die Tendenz dahin, dass erst nach der Länderspielpause wieder mit ihm zu rechnen ist.