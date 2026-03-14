FC Bayern: Auch Ulreich verletzt?

Womöglich muss der FC Bayern in der kommenden Woche auf Sven Ulreich verzichten. Nach seinem Einsatz gegen Bayer Leverkusen (1:1) sagte der 37-Jährige bei ‚DAZN‘: „Ich habe ein bisschen was gespürt. Ich hoffe, nichts Schlimmeres.“ In Jonas Urbig (22) und Manuel Neuer (39) sind die beiden Keeper, die in der Rangordnung vor Ulreich stehen, gegen Bayer verletzt ausgefallen.

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Unklar ist, wer am kommenden Mittwoch (21 Uhr) gegen Atalanta Bergamo zwischen den Pfosten steht und ob Urbig oder Neuer rechtzeitig fit werden. Gegen Leverkusen saß wie schon in der Champions League der 16-jährige Leonard Prescott auf der Bank. In der Schlussphase konnte Ulreich gegen Leverkusen die Abstöße nicht mehr ausführen, spielte aber durch.