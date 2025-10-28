Doppelte Beschleunigung: Kompany schwärmt von El Mala

Said El Mala hat in Vincent Kompany einen großen Bewunderer in den Reihen des FC Bayern. Vor dem morgigen direkten Duell mit dem 1. FC Köln sagte der Trainer des Rekordmeisters auf der heutigen Pressekonferenz: „Er hat diese erste Beschleunigung und dann noch eine zweite Beschleunigung innerhalb einer Aktion. Das überrascht viele Verteidiger.“

Kompany lobt weiter: „Und dann kann er immer auch zum Schießen kommen aus dieser Hochgeschwindigkeitsaktion heraus.“ Grinsend fügte der Belgier hinzu: „Das ist eine Qualität, die man seine ganze Karriere lang sehr gut nutzen kann.“

El Mala startet seit Saisonbeginn beim FC voll durch. Obwohl er meist nur als Joker startet, sammelte der 19-Jährige schon vier Scorerpunkte in acht Bundesligaspielen. Mehr als zehn Klubs sind am Linksaußen dran. Zu diesem Kreis zählt dem Vernehmen nach auch der FC Bayern. El Malas Vertrag in Köln wurde erst im Sommer bis 2030 verlängert. Als potenzielle Ablöse im kommenden Sommer sind bis zu 60 Millionen Euro im Gespräch.