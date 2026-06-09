Bochum plant Goretzka-Rückkehr

Womöglich dürfen sich die Fans des VfL Bochum zumindest mittelfristig auf eine Rückkehr von Leon Goretzka freuen. Gegenüber der ‚Bild‘ öffnet Geschäftsführer Ilja Kaenzig dem 31-jährigen Mittelfeldspieler jedenfalls sperrangelweit die Tür: „Leon hat in Bochum viele Leute stolz gemacht. Er wird jetzt noch einmal auf höchstem Level spielen, bevor er dann hoffentlich zurückkommt. Das ist unser großer Wunsch und seiner hoffentlich auch. Wenn das Ruhrstadion fertig umgebaut ist, wäre das ein guter Zeitpunkt. Wir werden sehen, wie lange sein nächster Vertrag läuft, danach wird er seinen letzten vielleicht an der Castroper Straße unterschreiben.“

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Mit dieser klaren Ansage schürt der VfL-Funktionär ganz sicher große Hoffnung im Fanlager. Als nächstes wird Goretzka aber aller Voraussicht nach bei einem ausländischen Klub unterkommen. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft aus, zahlreiche Vereine aus Europa haben bei ihm angeklopft. Darunter Atlético Madrid, der FC Arsenal, Juventus Turin, der AC Mailand und die SSC Neapel. Während der bevorstehenden Weltmeisterschaft wird der wuchtige Sechser die Möglichkeit bekommen, nochmal die Werbetrommel für sich zu rühren.