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Offiziell 2. Bundesliga

Fortuna entlässt Anfang & holt Ende

von David Hamza - Quelle: f95.de
1 min.
Markus Anfang sieht nicht wirklich glücklich aus @Maxppp

Fortuna Düsseldorf trennt sich mit sofortiger Wirkung von Markus Anfang und dessen Assistent Florian Junge. Das teilt der abstiegsbedrohte Zweitligist offiziell mit. Am Freitag verloren die Rheinländer mit 1:2 gegen Holstein Kiel, es war die vierte Pleite in Folge. Anfang hatte erst im Oktober in Düsseldorf übernommen, aus 22 Pflichtspielen holte er einen Punkteschnitt von 0,95. Die Anfang-Nachfolge wird Alexander Ende antreten, der Mitte März bei Ligarivale Preußen Münster entlassen wurde.

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Fortuna Düsseldorf
Alexander Ende wird neuer Fortuna-Trainer ✍🏻

Markus Anfang wurde mit sofortiger Wirkung ebenso von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt wie sein
Assistent Florian Junge. Ilia Gruev bleibt der Fortuna als Co-Trainer erhalten.

#f95 | 🔴⚪️ | 📸 IMAGO / STEINSIEK .CH
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„Wir haben genau analysiert, was unsere Mannschaft jetzt in dieser Phase braucht, um den Klassenerhalt zu sichern. Und genau das bringt Alexander Ende mit. Ihm trauen wir eine klare inhaltliche Lösung für die letzten fünf Spiele zu“, begründet Sportvorstand Sven Mislintat den Schritt. Ende selbst erklärt: „Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe bei der Fortuna. Die Situation ist herausfordernd, aber ich bin absolut überzeugt davon, dass wir gemeinsam mit allen Fortunen den Klassenerhalt schaffen werden. Und nur darum geht es im Moment.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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