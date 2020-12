BVB: Berater Raiola über Haalands Zukunft & Real Madrid

Mino Raiola hat sich diplomatisch zur Zukunft seines Klienten Erling Haaland geäußert. Im Interview mit der ‚Tuttosport‘ verweist der Star-Berater zunächst auf Haalands Vertrag bis 2024 bei Borussia Dortmund und ergänzt, dass die Zukunft des Torjägers „keine Frage des Geldes“ sei.

Raiola: „Es geht ihm gut, dort wo er ist. Wenn er in Zukunft irgendwann gehen will, wie es bei Fußballern oft der Fall ist, wird er mich informieren. Im Grunde ist es so, dass Verträge respektiert werden sollten. Doch was am meisten zählt, ist der Wille des Spielers.“

„Benchmark der Torjäger“

Haaland spielt seit knapp einem Jahr in Dortmund. Seitdem erzielte der 20-Jährige 33 Tore in 32 Spielen, jüngst wurde er mit dem Golden Boy-Award ausgezeichnet. Aktuell fehlt er mit einem Muskelfaserriss. Haalands Ziel ist es laut Raiola, „die Champions League zu gewinnen“. Zudem sei sein Schützling die künftige „Benchmark der Torjäger“.

Immer wieder wird Haaland mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Berichte über das Interesse der Königlichen seien jedoch „nichts Neues“, wie Raiola betont. „Im Gegenteil: Wo ist da die News?“, fragt der Agent rhetorisch. Scheint ganz so, als sei Real in der Vergangenheit wegen Haaland auch schon an Raiola herangetreten.