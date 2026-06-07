Testspiel: Eriksen bricht erneut zusammen

Im Testspiel zwischen Dänemark und der Ukraine kam es erneut zu einem medizinischen Zwischenfall bei Christian Eriksen. Der 34-jährige Spielmacher fasste sich in der 65. Spielminute an die Brust und sackte zusammen. Umgehend eilte medizinisches Personal zur Hilfe, die Live-Übertragung wurde eingestellt. Der dänische Fußballverband hat in einer Mitteilung leichte Entwarnung gegeben.

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Teamarzt Morten Boesen zur Situation: „Christian geht es gut, und er hat das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen. Soweit ich das beurteilen kann, hat der Herzschrittmacher so reagiert, wie er sollte. Er war kurzzeitig bewusstlos, kam aber sehr schnell wieder zu Bewusstsein, und wir konnten rasch Kontakt mit ihm aufnehmen. Er wird nun im Krankenhaus weiter untersucht, um die Ursache des Vorfalls festzustellen. Wir stehen weiterhin in engem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus.“