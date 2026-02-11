Spurs-Krise: Frank mit klarer Haltung

Thomas Frank sieht seinen Job bei Tottenham Hotspur trotz der sportlichen Talfahrt nicht gefährdet. „Ich habe mit den Klubeigentümern gesprochen, also nein“, antwortete der Cheftrainer im Anschluss an die gestrige 1:2-Niederlage gegen Newcastle United bei ‚TNT Sports‘ auf die Frage, ob er nun eine Enltassung befürchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Frank ist seit Sommer für den ambitionierten Premier League-Vertreter verantwortlich. Der miserable Punkteschnitt von 1,29 aus 38 Partien sowie Platz 16 in der Liga sorgen allerdings für Gesprächsstoff. „Ich verstehe die Frustration und, dass es jetzt leicht ist, auf mich zu zeigen. Das ist Teil des Jobs leider. Es steht außer Frage, dass wir uns verbessern müssen und ich werde dazu beitragen“, gab sich der 52-jährige Däne kämpferisch.