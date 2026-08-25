Bayer Leverkusen muss sich bei Wunsch-Rechtsverteidiger Guéla Doué womöglich gegen Paris St. Germain durchsetzen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, ist der 23-jährige Ivorer eine konkrete Option für den Champions League-Sieger. Noch sei eine Verpflichtung aber in einem vorläufigen Stadium.

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Faustfand für PSG: In Paris würde Doué auf seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Désiré treffen. Racing Straßburg fordert drei Jahre vor Vertragsende 40 Millionen Euro Ablöse. Leverkusen ist diese Summe zu hoch. Noch eine Woche bleibt Zeit, ehe der Transfermarkt für Europas Topligen schließt.