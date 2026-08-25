Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Doué: Harte Konkurrenz für Bayer

von Lukas Hörster - Quelle: Sacha Tavolieri
Guela Doué im Trikot von Racing Straßburg @Maxppp

Bayer Leverkusen muss sich bei Wunsch-Rechtsverteidiger Guéla Doué womöglich gegen Paris St. Germain durchsetzen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, ist der 23-jährige Ivorer eine konkrete Option für den Champions League-Sieger. Noch sei eine Verpflichtung aber in einem vorläufigen Stadium.

Unter der Anzeige geht's weiter

Faustfand für PSG: In Paris würde Doué auf seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Désiré treffen. Racing Straßburg fordert drei Jahre vor Vertragsende 40 Millionen Euro Ablöse. Leverkusen ist diese Summe zu hoch. Noch eine Woche bleibt Zeit, ehe der Transfermarkt für Europas Topligen schließt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Straßburg
Bayer 04
PSG
Guéla Maho Lewis Doué

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Straßburg Logo Racing Straßburg
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
PSG Logo Paris Saint-Germain
Guéla Maho Lewis Doué Guéla Maho Lewis Doué
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert