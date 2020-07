Nach Kobel: Auch Anton im Anflug auf Stuttgart

Der VfB Stuttgart steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Wunschspieler Waldemar Anton. Die Verhandlungen mit Zweitligist Hannover 96 befinden sich laut ‚Bild‘ im Schlussakkord. Rund vier Millionen Euro zahlt der Bundesliga-Aufsteiger an die Niedersachsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Montag soll ein weiteres Gespräch zwischen Antons Berater und 96-Sportchef Gerhard Zuber stattgefunden haben. Noch in dieser Woche sei eine Vollzugsmeldung zu erwarten. Antons Vertrag in Hannover endet 2021. Der 24-Jährige kann in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld agieren.

Parallel zu den Anton-Verhandlungen hat der VfB den Transfer von Leih-Keeper Gregor Kobel eingetütet. Der 22-Jährige wechselt laut ‚Transfermarkt.de‘ für fünf Millionen Euro dauerhaft von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart.