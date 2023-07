„Regeln meine Leute“: Kobel spricht von BVB-Verlängerung

Schon immer tummelten sich in der Bundesliga exzellente Torhüter. Gregor Kobel (25) als den aktuell besten unter ihnen zu bezeichnen, ist keine steile These. Der Schweizer zählt bei Borussia Dortmund zu den großen Erfolgsgaranten. Obwohl bei einem Vertrag bis 2026 eigentlich keine Eile besteht, will der BVB ein Zeichen setzen und frühzeitig mit seinem Kapitänskandidaten verlängern.

Dass er dagegen wohl nichts einzuwenden hätte, deutet Kobel nun im Gespräch mit ‚Sky‘ an. „Ich fühle mich sehr wohl und es ist eine riesige Ehre für mich, für Borussia zu spielen“, antwortet er auf die Frage nach seiner Verlängerung. Fehlende Bereitschaft lässt sich da nicht herauslesen.

Dass derzeit entsprechende Gespräche laufen, bestätigt Kobel derweil deutlich, auch wenn er selbst „in den ganzen Prozess gerade relativ wenig involviert“ ist. Er konzentriere sich auf die Vorbereitung mit der Mannschaft, „alles andere regeln meine Leute, die sich schon darum kümmern.“

Geld & Wertschätzung

Um Geld wird es natürlich gehen, aber auch um Wertschätzung. Aber daran dürfte es nicht scheitern. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic verpassen praktisch keine Gelegenheit, um Kobel über den grünen Klee zu loben. Toppen würde die Lobhudelei wohl nur noch die Ernennung zum Nachfolger von Marco Reus als Dortmunder Spielführer.