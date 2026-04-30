Neue Bayern-Sorgen um Davies

Alphonso Davies ist offenkundig noch immer nicht bei voller Belastbarkeit angelangt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, trainierte der 25-jährige Linksverteidiger des FC Bayern am heutigen Donnerstag parallel zum Teamtraining individuell.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Champions League-Kracher bei Paris St. Germain (4:5) am Dienstag durfte Davies überraschend starten, blieb aber zur Pause in der Kabine. Die Hintergründe sind bislang unklar – genauso wie die Frage, ob Davies am Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim und im Rückspiel gegen PSG (Mittwoch, 21 Uhr) zur Verfügung stehen wird. Vor 13 Monaten riss sich Davies das Kreuzband, in diesem Jahr legten ihn bereits ein Muskelfaserriss und eine Zerrung im Oberschenkel lahm.