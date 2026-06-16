BVB: Klare Verhältnisse bei Campbell

Die TSG Hoffenheim verabschiedet Cole Campbell. In einem Statement verkündet der Bundesligist offiziell, dass man die sieben Millionen Euro schwere Kaufoption für den Leihspieler nicht zieht.

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Vielen Dank für deinen Einsatz, Cole!



Cole Campbell wird die TSG Hoffenheim nach einem halben Jahr wieder verlassen. Der 20 Jahre alte Offensivspieler war Anfang Januar auf Leihbasis von Borussia Dortmund in den Kraichgau gewechselt, die TSG verzichtet nun auf die Ausübung der… pic.twitter.com/eedstoYF3s — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) June 16, 2026

Campbell war im Januar von Borussia Dortmund nach Hoffenheim gekommen, konnte dort aber nicht die gewünschte Spielpraxis sammeln. Beim BVB hat der 20-jährige Offensivmann keine Zukunft. Interesse zeigt Celtic Glasgow.