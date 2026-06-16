Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

BVB: Klare Verhältnisse bei Campbell

von Lukas Hörster
1 min.
Cole Campbell für die TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim verabschiedet Cole Campbell. In einem Statement verkündet der Bundesligist offiziell, dass man die sieben Millionen Euro schwere Kaufoption für den Leihspieler nicht zieht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Campbell war im Januar von Borussia Dortmund nach Hoffenheim gekommen, konnte dort aber nicht die gewünschte Spielpraxis sammeln. Beim BVB hat der 20-jährige Offensivmann keine Zukunft. Interesse zeigt Celtic Glasgow.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
BVB
Cole Campbell

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Cole Campbell Cole Campbell
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert