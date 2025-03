City-Aus im Sommer: Erstes Angebot für Gündogan

Die sportliche Abwärtsspirale bei Manchester City soll durch einen Kaderumbruch im Sommer gebremst werden. Das geht zwangsläufig auf die Kosten altgedienter Stars im Team. Ilkay Gündogans Vertrag bei den Skyblues läuft in wenigen Wochen aus, der ehemalige Nationalspieler darf die Engländer wohl ablösefrei verlassen.

Den 34-jährigen Mittelfeldspieler könnte es laut ‚Fotomac‘ zu Galatasaray verschlagen. Die türkische Sportzeitung berichtet von einem Angebot im Rahmen eines Einjahresvertrags mit der Option für ein weiteres Jahr. Details im Vertragswerk sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgehandelt werden. Schon seit Januar ist der Istanbuler Traditionsklub an Gündogan dran, jetzt wird die Sache offenbar ernst.

Der Fokus von Cimbom liegt auf der Meisterschaft in der Süper Lig. Momentan rangiert Gala mit neun Punkten Vorsprung auf Fenerbahce auf Platz eins, allerdings hat der Konkurrent noch ein Spiel weniger absolviert. Sobald die Meisterschaft entschieden ist, sei ein Treffen zwischen Trainer Okan Buruk und Gündogan geplant, um anschließend ein offizielles Angebot vorzulegen.

Abgang deutet sich an

In Manchester hatte man Gündogan angeboten, nach Ablauf seines Kontrakts in den Trainerstab zu wechseln. An das Ende seiner Profikarriere will der gebürtige Gelsenkirchener aktuell aber noch nicht denken, heißt es. Obwohl Pep Guardiola zu Beginn des Monats aufhorchen ließ und älteren Akteuren aus dem Kader die Tür für einen Verbleib öffnete, scheint sich bei Gündogan ein Abgang anzudeuten.

Aufgrund seiner türkischen Wurzeln wurde Gündogan immer wieder mit einem Wechsel in die Süper Lig in Verbindung gebracht, wirklich konkret wurde es allerdings nie. Im Sommer könnte sich dies ändern.