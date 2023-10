Ein Debütant, ein Rückkehrer: Nagelsmanns DFB-Überraschungen

Julian Nagelsmann steht vor seinem Debüt als Bundestrainer. Nächste Woche reist die deutsche Nationalmannschaft über den großen Teich und tritt am Samstag zunächst gegen die USA an. Vier Tage später folgt das Testspiel gegen Mexiko. Heute steht die erste Kaderverkündung des Flick-Nachfolgers an. Dabei soll es die eine oder andere Überraschung geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Chris Führich vor seinem DFB-Debüt. Der 25-Jährige Flügelflitzer gehört derzeit zu den Erfolgsgaranten beim Bundesliga-Überraschungsteam VfB Stuttgart, sammelte bereits zwei Tore und vier Vorlagen in der noch jungen Saison. Die neugefundene Effektivität spült den stets emsigen Rechtsfuß nun in den DFB-Kader.

Lese-Tipp

USA mit fünf Bundesliga-Profis gegen Deutschland

Hummels kehrt zurück

Ebenfalls überraschend: Laut ‚Bild‘ plant Nagelsmann mit dem 2014er-Weltmeister Mats Hummels. Dass Borussia Dortmund trotz spielerischer Magerkost eine ordentliche Punkteausbeute zu verzeichnen hat, ist auch auf die Leistungen des 34-jährigen Routiniers zurückzuführen. Hummels winkt nun der erste DFB-Einsatz seit der EM 2021.

Unter der Anzeige geht's weiter

Andere BVB-Profis hingegen sind für den Bundestrainer aktuell offenbar keine Option. Nach ‚Bild‘-Informationen verzichtet Nagelsmann auf Hummels‘ Abwehrkollegen Nico Schlotterbeck (23), Abräumer Emre Can (29) und Angreifer Karim Adeyemi (21). Erneut dabei ist wiederum Mittelstürmer Niclas Füllkrug (30).