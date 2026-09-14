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Serie A

Ablösefrei: Neuer Transfer-Anlauf bei Icardi

von Tom Steinmetzler - Quelle: Sky Italia
Mauro Icardi ärgert sich @Maxppp

Mauro Icardi (33) könnte in die Serie A zurückkehren. Laut ‚Sky Italia‘ hat Lazio Rom die Gespräche mit dem Berater des Argentiniers wieder aufgenommen. Demnach ist Icardi nun offen für einen Wechsel zu den Biancocelesti. Bisher hatten die Gehaltsforderungen des Stürmers einen Wechsel zu Lazio verhindert.

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Weitere Gespräche sollen in den kommenden Stunden stattfinden. Icardi stand zuletzt bei Galatasaray unter Vertrag und ist seit dem 1. Juli vereinslos. Die Serie A kennt Icardi bestens: Für Sampdoria Genua und Inter Mailand hat er in der Vergangenheit 219 Ligaspiele absolviert, dabei 121 Tore erzielt und 31 Vorlagen gegeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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