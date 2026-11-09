Neuer Palace-Trainer gefunden?

Nach 16 Spielen im Amt wird Pierre Sage offenbar seinen Cheftrainerposten bei Crystal Palace räumen müssen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, war die gestrige siebte Liga-Niederlage gegen den FC Liverpool (1:3) eine zu viel. Damit rangieren die Eagles das erste Mal seit 2017 wieder am Ende eines Spieltags auf dem letzten Premier League-Platz.

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Einen Nachfolger haben die Londoner unter Umständen bereits gefunden. Laut ‚Sky Sport‘ gilt Thomas Frank im Selhurst Park als Top-Kandidat auf das Traineramt. Der 53-jährige Däne wurde im Februar dieses Jahres bei Tottenham Hotspur entlassen und ist seitdem ohne Anstellung.