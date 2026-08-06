Das Comeback von Moussa Diaby bei Bayer Leverkusen steht bevor. Vor einigen Tagen war bereits durchgesickert, dass sich der Bundesligist mit einer Rückholaktion des 27-Jährigen beschäftigt. Jetzt haben die beteiligten Parteien einige Hürden aus dem Weg geräumt – eine bleibt jedoch noch bestehen.

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Laut ‚Bild‘ gibt es zwischen der Spielerseite und Bayer eine Einigung. Wenn der Deal über die Bühne geht, wird Diaby einen Vertrag bis 2031 erhalten. Pro Jahr kassiert der Franzose der Boulevardzeitung zufolge ein Salär von sechs Millionen Euro, hinzu kommen Prämien.

Auch zwischen Bayer und Diabys aktuellem Arbeitgeber Al Ittihad naht eine Übereinkunft. Die Verhandlungen werden sich wohl bei einer Ablöse unter 30 Millionen Euro einpendeln. Da Diaby in Saudi-Arabien über zehn Millionen Euro netto pro Spielzeit bezieht, geht es noch um eine Abfindung für den Flügelstürmer.

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Ist auch das geregelt, wird Diaby wohl zeitnah seine Zelte wieder im Rheinland aufschlagen. Nach FT-Informationen zeigt auch Inter Mailand noch starkes Interesse an Diaby. Dass die Nerazzurri allerdings erfolgreich eingreifen, ist momentan unwahrscheinlich. Die Spur zu Benfica Lissabon ist ebenfalls erkaltet.