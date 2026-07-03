Alles klar bei ter Stegen

Es bestehen keine Zweifel mehr daran, dass Marc-André ter Stegen (34) in der kommenden Saison für Ajax Amsterdam zwischen den Pfosten stehen wird. Fabrizio Romano zufolge wurden letzte Details geklärt, die Leihe vom FC Barcelona zum niederländischen Traditionsklub sei in trockenen Tüchern.

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Während des einjährigen Gastspiels übernehme Ajax einen Großteil des Gehalts, das ter Stegen bei den Katalanen einstreicht. Die abgelaufene Rückrunde verbrachte der deutsche Nationalspieler (44 Länderspiele) schon leihweise beim FC Girona, kam dort verletzungsbedingt aber nur zu zwei Einsätzen. In Barcelona verfügt der Keeper noch über ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier.