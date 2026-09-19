Drei Barça-Unterschriften nächste Woche

Der FC Barcelona macht bei seiner Kaderplanung Nägel mit Köpfen. Wie Sportdirektor Deco auf der heutigen Mitgliederversammlung des Klubs bestätigt, werden Offensivstar Raphinha (29) sowie die Eigengewächse Marc Bernal (19) und Xavi Espart (19) in der kommenden Woche ihre Verträge verlängern.

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Zu Raphinha sagte Deco: „Wir haben eine grundsätzliche Einigung erreicht.“ Spanischen Medien zufolge wird der neue Vertrag des Brasilianers bis 2030 laufen. Demnach wäre er 33 Jahre alt, wenn das Arbeitspapier seine Gültigkeit verliert.