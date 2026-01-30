Ausstiegsklausel: Bundesliga-Interesse an Pinckert

Kapitän Lukas Pinckert könnte der SV Elversberg noch in dieser Transferperiode den Rücken kehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben mehrere Bundesliga-Klubs den 26-Jährigen auf dem Zettel. In diesem Winter kann der Zweitligist noch frei verhandeln. Ab dem kommenden Sommer wird die potenzielle Ablösesumme für den Verteidiger durch eine Ausstiegsklausel gedeckelt, die sich auf zwei Millionen Euro belaufen wird.

Pinckert war im Sommer 2022 ins Saarland gewechselt und bestritt seitdem 106 Pflichtspiele für die SVE. Trotz der aktuellen Aufstiegsambitionen der Elversberger ist ein vorzeitiger Wechsel vor dem Deadline Day am Montag nicht ausgeschlossen. Neben dem Interesse aus Deutschland hat auch der FC Brügge den Defensivakteur für einen Transfer im Winter oder spätestens im Sommer im Visier.