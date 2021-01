Neuer Klub für Benteke?

Nach der Verpflichtung von Angreifer Jean-Philippe Mateta vom FSV Mainz 05 steht beim englischen Erstligisten Crystal Palace ein anderer Stürmer vor dem Abgang. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, könnte Christian Benteke bei passendem Angebot noch im Winter gehen. Der 30-jährige Belgier soll unter anderem beim Ligarivalen West Bromwich Albion auf der Liste stehen. Auch ein Abgang im Sommer, wenn Bentekes Vertrag bei den Eagles endet, ist dem Bericht zufolge denkbar.

In der laufenden Spielzeit traf der groß gewachsene Mittelstürmer in 13 Premier League-Einsätzen insgesamt dreimal. Unangefochtener Stammspieler ist der ehemalige Stürmer des FC Liverpool allerdings nicht. Nur in sieben Partien stand Benteke in der Startelf der Londoner.