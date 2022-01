Ramsey zurück auf die Insel

Aaron Ramsey kehrt nach zweieinhalb Jahren bei Juventus Turin nach Großbritannien zurück und heuert bei Glasgow Rangers an. Wie die Schotten offiziell verkünden, wird der Waliser für ein halbes Jahr ausgeliehen. Dem Vernehmen nach sichern sich die Rangers eine Kaufoption.

„Ich hatte eine Reihe von Angeboten auf dem Tisch, aber keines entsprach der Größe dieses Vereins, mit europäischem Fußball und der Chance, jede zweite Woche vor 50.000 Fans zu spielen“, so Ramsey, „ich hatte einige fantastische Gespräche mit dem Manager und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

Ramsey stand vor allem in der englischen Premier League hoch im Kurs. Neben den Wolverhampton Wanderers beschäftigte sich auch der FC Burnley konkret mit dem 31-jährigen zentralen Mittelfeldspieler. Das Rennen macht aber schlussendlich der schottische Traditionsklub.

