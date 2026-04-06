BVB: So heiß ist die Spur zu Lucca

Die Scouts von Borussia Dortmund setzen sich offenbar ernsthaft mit Brasilien-Juwel Lucca (18) vom FC São Paulo auseinander. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge kennen die schwarz-gelben Talentsucher den Flügelflitzer gut. Ein Transfer sei aber voraussichtlich schwierig zu bewerkstelligen.

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Hintergrund ist, dass zahlreiche europäische Vertreter an dem Youngster dran sind. Die heißeste Spur führt angeblich zum FC Arsenal. In seiner Heimat steht der brasilianische U20-Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag.