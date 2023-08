Hoeneß bestätigt: Kolo Muani die Kane-Alternative

Wäre Harry Kanes (30) Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München nicht zustande gekommen, hätte der deutsche Rekordmeister versucht, sich in der Bundesliga zu bedienen. Dies bestätigt Aufsichtsratsmitglied und Ehrenpräsident Uli Hoeneß gegenüber der ‚Welt‘: „Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt hätte uns als Alternative auch gefallen.“ Zeitweise sollen sich die Bayern mit dem 24-jährigen Franzosen sogar einig gewesen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen fand Kane den Weg an die Säbener Straße. Die Verhandlungen mit Tottenham-Chef Daniel Levy liefen wie erwartet zäh, der Deal drohte auf den letzten Metern noch zu platzen. „Als der Transfer in der letzten Nacht zu scheitern schien, habe ich mir gedacht: Eigentlich sollten Vereinbarungen per Handschlag noch etwas gelten“, verteilt Hoeneß einen Seitenhieb Richtung London, „es war ein alter Trick: Wenn alles klar ist – noch einen draufsetzen“.