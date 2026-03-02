McKennie verlängert in Turin

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt ist es offiziell. Weston McKennie hat seinen Vertrag bei Juventus Turin bis 2030 verlängert. Der 27-jährige US-Amerikaner wechselte 2021 vom FC Schalke 04 zu den Bianconeri und verschreibt jetzt auch seine mittelfristige Zukunft dem italienischen Topklub.

Eine Meisterschaft blieb dem 62-fachen Nationalspieler bisher verwehrt. Zwei Pokalsiege und ein Superpokalgewinn stehen allerdings schon für den flexibel einsetzbaren Profi zu Buche. Für die Alte Dame absolvierte der Rechtsfuß bereits 220 Pflichtspiele. Künftig kommen weitere hinzu.