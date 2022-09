Tuchels Pläne nach dem Chelsea-Aus

Am gestrigen Mittwoch um 9:30 Uhr englischer Zeit teilten ihm die Bosse des FC Chelsea die Entscheidung mit. Wenig später verkündeten die Blues offiziell die Entlassung von Thomas Tuchel. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 49-Jährige bereits seinen Schreibtisch geräumt und sich von seinen Spielern verabschiedet.

Tuchel ist nun also auf dem Markt. Doch laut ‚Sky Sports‘ will sich der ehemalige BVB-Coach zunächst eine Pause in unbestimmter Länge nehmen. Verbindungen zu RB Leipzig, wie gestern zu lesen, dürften also rein informeller Natur gewesen sein. Die Sachsen präsentierten heute Marco Rose als neuen Cheftrainer.

Für Tuchel bedeutet dies, dass er nun erst einmal in Ruhe seinen Blick schweifen lassen kann. Spätestens zum kommenden Sommer dürften sich wieder einige interessante Türen öffnen.