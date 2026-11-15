Kehls plötzlich wichtige BVB-Transfers | „Ancelotti, pack deine Koffer“

Gute Presse für Kehl

Im März ging die Zeit von Sebastian Kehl als Sportdirektor von Borussia Dortmund nach fast vier Jahren zu Ende. Insbesondere für den Transfersommer 2025/26 musste der Funktionär reichlich Kritik einstecken. Die vermeintlichen Fehl-Käufe von Jobe Bellingham (21), Fábio Silva (24) und Carney Chukwuemeka (23) standen dabei im Mittelpunkt und werden jetzt von den ‚Ruhr Nachrichten‘ nochmal neu bewertet.

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Die Regionalzeitung schreibt über das Trio, das mehr als 70 Millionen Euro gekostet hat: „Ausgerechnet die Spieler, die lange als überteuerte Problemfälle galten, entwickeln sich zunehmend zu wichtigen Stützen der Mannschaft von Niko Kovac. Die viel kritisierten Kehl-Transfers beginnen sich auszuzahlen.“

Schlechte Presse für Ancelotti

Im Mai 2025 übernahm Carlo Ancelotti die brasilianische Nationalmannschaft. Seitdem stehen aus 21 Partien zwölf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen zu Buche – eine ordentliche Quote eigentlich. Doch nach der jüngsten 2:3-Niederlage im Testspiel gegen Japan, bei der er in der Nachspielzeit die Rote Karte gezeigt bekommen hatte, sieht sich der Taktikfuchs heftiger Kritik ausgesetzt.

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„Ancelotti, es ist vorbei, pack deine Koffer und geh“, wird Brasilien-Legende Romário von der ‚Gazzetta dello Sport‘ zitiert, „niemand zweifelt an deinen Erfolgen. Du bist einer der größten Trainer, die der Weltfußball je gesehen hat, aber das hast du nur auf Vereinsebene bewiesen. Mit der brasilianischen Nationalmannschaft hast du die Erwartungen bisher nicht erfüllt. Wir haben genug.“

Ob sich Ancelotti von diesen Worten beeinflussen wird? Vertraglich steht der 67-jährige Italiener zumindest noch bis 2030 unter Vertrag.