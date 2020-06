Chelsea: Pedro vor Italien-Wechsel

Chelsea-Profi Pedro hat einen neuen Verein gefunden. Laut ‚The Athletic‘ ist sich der 32-Jährige mit der AS Rom über einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison einig. Jährlich soll Pedro in Italien rund 3,2 Millionen Euro kassieren. Eine Ablöse wird nicht fällig, der Vertrag des Offensivspielers läuft in knapp zwei Wochen aus.

Chelsea würde den Kontrakt laut ‚The Athletic‘ gerne bis August verlängern, die Londoner haben noch neun Ligaspiele, das FA Cup-Viertelfinale und das Champions League-Achtelfinalrückspiel gegen den FC Bayern auf dem Programm. Pedro wolle Chelsea aber Anfang Juli hinter sich lassen, um keine Verletzung vor seinem Rom-Wechsel zu riskieren.