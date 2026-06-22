Es dauerte seine Zeit, doch nun ist die Diagnose da. Nico Schlotterbeck wird bei der WM nicht mehr für Deutschland auflaufen können. Laut übereinstimmenden Meldungen von ‚Bild‘ und ‚Sky‘ hat sich der 26-Jährige einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Die Ausfallzeit wird mit acht Wochen beziehungsweise zwei Monaten angegeben.

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Update (14:10 Uhr): Der DFB hat sich mittlerweile auch zu Wort gemeldet. Dort ist von einer Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk die Rede, die Schlotterbeck „mehrere Monate“ zum Zuschauen zwinge. Der Abwehrmann werde vorerst beim Team in den USA bleiben.

Die Verletzung macht auch einen Schlotterbeck-Transfer in diesem Sommer unwahrscheinlicher. Bis Mitte Juli kann der Linksfuß für festgeschriebene 50 Millionen Euro von Wunschklub Real Madrid, dem FC Barcelona oder dem FC Liverpool aus seinem frisch verlängerten Vertrag bei Borussia Dortmund herausgekauft werden.

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Wer sollte für Nico Schlotterbeck in die deutsche Startelf rücken? Antonio Rüdiger Waldemar Anton Malick Thiaw Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In den bisherigen beiden WM-Spielen der DFB-Elf stand Schlotterbeck in der Startelf. Beim jüngsten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste verletzte er sich jedoch und blieb zur Pause in der Kabine. Antonio Rüdiger rückte ins Team und wird aller Voraussicht nach auch weiter Schlotterbecks Platz einnehmen.