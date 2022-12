Hannover: Köhn zieht erstes Fazit

Derrick Köhn von Hannover 96 ist mit dem Verlauf der bisherigen Saison nicht vollends zufrieden. „Die Hinrunde war ganz okay bis gut. Ich will mich aber in der Rückrunde weiter verbessern. Wir wollen uns alle verbessern. Das macht unsere Mannschaft aus“, zitiert der ‚kicker‘ den 23-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den 96ern stand Köhn in allen 17 Bundesligapartien der Hinrunde in der Startelf. Meist stand er über die volle Distanz auf dem Rasen. Vor der Saison wechselte der gebürtige Hamburger von Willem II Tilburg zu den Niedersachsen.

Lese-Tipp

Nürnberg leiht Flick aus