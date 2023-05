Bericht: Nächster Topklub an Demirbay interessiert

Unterm Strich haben sich wohl beide Seiten mehr von der Zusammenarbeit versprochen: Nach wie vor ist Kerem Demirbay mit einer Ablöse von 32 Millionen Euro der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte von Bayer Leverkusen, die Rolle des gewünschten Schlüsselspielers konnte der Mittelfeld-Techniker aber nur selten einnehmen. Im Sommer – ein Jahr vor Vertragsschluss – spricht deshalb alles für einen Abschied aus Leverkusen.

An Interessenten scheint es nicht zu mangeln. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigt die SSC Neapel Interesse an Demirbay. Vor wenigen Tagen waren in Italien Gerüchte aufgekommen, laut denen die Napoli-Verantwortlichen den Linksfuß beim jüngsten Europa League-Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom (0:0) beobachten ließen. Der Pay-TV-Sender bestätigt dies nun.

Im April hatte ‚Sky‘ Demirbay auch bereits mit Newcastle United in Verbindung gebracht. Im Winter hatte noch Hertha BSC Interesse am 29-Jährigen gezeigt. Der gebürtige Hertener habe sich einen Wechsel zu den mittlerweile abgestiegenen Berlinern sogar gut vorstellen können, Bayer schob aber den Riegel vor. Im Sommer wird der Klub Demirbay keine Steine mehr in den Weg legen.