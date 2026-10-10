Bayern-Star fällt aus

Außenverteidiger Konrad Laimer wird dem FC Bayern München beim heutigen Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg (15:30) nicht zur Verfügung stehen. Wie die Münchener offiziell mitteilen, ist der 29-Jährige Vater geworden und steht deshalb nicht im Kader des Rekordmeisters.

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Laimer kam bisher in fünf Spielen in der laufenden Saison zum Einsatz. Das letzte Spiel gegen Union Berlin verpasste der Verteidiger aufgrund von Adduktorenbeschwerden. Konrad Laimer ist eine feste Konstante in der Startelf der Bayern und absolvierte seit seinem Wechsel 2023 141 Spiele für die Münchner.