Menü Suche
Kommentar 204
Bundesliga

Bayern-Star fällt aus

von Tom Steinmetzler - Quelle: fcbayern.com
Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Harry Kane und Konrad Laimer jubeln @Maxppp

Außenverteidiger Konrad Laimer wird dem FC Bayern München beim heutigen Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg (15:30) nicht zur Verfügung stehen. Wie die Münchener offiziell mitteilen, ist der 29-Jährige Vater geworden und steht deshalb nicht im Kader des Rekordmeisters.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laimer kam bisher in fünf Spielen in der laufenden Saison zum Einsatz. Das letzte Spiel gegen Union Berlin verpasste der Verteidiger aufgrund von Adduktorenbeschwerden. Konrad Laimer ist eine feste Konstante in der Startelf der Bayern und absolvierte seit seinem Wechsel 2023 141 Spiele für die Münchner.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Konrad Laimer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Konrad Laimer Konrad Laimer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert