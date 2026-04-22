Wichtige Doppel-Verlängerung in Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim setzt ein deutliches Zeichen in der Kaderplanung und bindet Leon Avdullahu (22) sowie Albian Hajdari (22) langfristig. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen beide Akteure unmittelbar vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Die beiden Kosovaren dehnen ihre 2029 auslaufenden Verträge jeweils um ein weiteres Jahr aus.

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Damit dürfte ein Abgang der beiden Leistungsträger im kommenden Sommer nahezu ausgeschlossen sein. Mittelfeldspieler Avdullahu kam in der laufenden Spielzeit in 30 Pflichtspielen zum Einsatz und hat sich nach seinem Acht-Millionen-Euro-Transfer vom FC Basel sofort etabliert. Auch Hajdari ist ein fester Bestandteil der TSG-Erfolgsmannschaft. Der Innenverteidiger, der für fünf Millionen Euro vom FC Lugano gekommen war, bestritt seitdem 27 Pflichtspiele.