Bei Arminia Bielfeld steht offenbar zeitnah ein neuer Mittelstürmer auf der Matte. Laut dem ‚Telegraaf‘ leiht der Zweitligist den 1,94 Meter großen David Min (27) vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht aus. Der Deal beinhalte zudem eine Kaufoption in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Min war vor zwei Jahren nach Utrecht gewechselt. Seitdem erzielte der niederländische Rechtsfuß in 65 Einsätzen zehn Treffer. In der laufenden Saison geht er wohl in der 2. Bundesliga auf Torejagd.