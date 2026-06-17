Abgangsgerüchte: Portugal-Coach spricht Klartext

Roberto Martínez weist die Gerüchte um seine Zukunft entschieden zurück. Auf der Pressekonferenz vor dem ersten Gruppenspiel gegen Kongo am heutigen Mittwoch (19 Uhr) erklärte Portugals Nationalcoach: „Die Berichte, dass ich meinen Posten nach der Weltmeisterschaft niederlegen werde? Das sind Nicht-News. Da gibt es überhaupt nichts. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Weltmeisterschaft.“

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Am gestrigen Dienstag hatte sich die Nachricht verbreitet, dass Martínez seinen im Juli auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Iberer im Anschluss an die Weltmeisterschaft verlassen wird. Der 52-Jährige hatte das Team im Januar 2023 übernommen und 2025 zum Sieg in der Nations League geführt. Bei der WM zählt Portugal zum erweiterten Favoritenkreis.