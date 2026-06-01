Menü Suche
Kommentar 14
Bundesliga

Vier Spieler vor dem Absprung: BVB geht neue Wege

Bei Borussia Dortmund sollen unter Sportdirektor Ole Book auch vermehrt Jugendspieler in den Kader eingebunden werden. Vor allem die Leihen stehen im Fokus, denn diese verliefen zuletzt nicht, wie geplant.

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Yan Couto, Julien Duranville und Cole Campbell nach dem Abpfiff @Maxppp

Bei Kjell Wätjen (20), Cole Campbell (20), Julien Duranville (20) und Diant Ramaj (24) hegte Borussia Dortmund durchaus die Hoffnung, das Quartett ab der Spielzeit 2026/27 in den Kader von Niko Kovac zu integrieren. Laut dem ‚kicker‘ stehen bei allen Youngstern die Zeichen derzeit aber auf Verkauf und Abschied.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB will sich aber eine Tür offenlassen und hat vor, bei allen eine Rückkaufoption einbauen zu lassen, um nicht Gefahr zu laufen, bei einer Leistungsexplosion nicht mehr eingreifen zu können. Bei Duranville ist Racing Straßburg ein möglicher Abnehmer, Campbell könnte doch bei der TSG Hoffenheim bleiben, bei Ramaj und Wätjen ist noch kein Abnehmer in Sicht.

Augenmerk auf die Leihklubs

Bis auf Ramaj beim 1. FC Heidenheim verlief keine Leihe wie geplant, weshalb Sportdirektor Ole Book gemeinsam mit den Verantwortlichen des Nachwuchsleistungszentrums künftig anders handeln will. Das Fachmagazin berichtet, dass für die vielversprechendsten Jugendspieler mehrjährige Pläne ausgearbeitet werden sollen, um den Weg in den Profikader zu vereinfachen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem sollen die jeweiligen Vereine präziser ausgesucht werden und auf die Jugendspieler zugeschnitten sein. So soll verhindert werden, dass wie bei Wätjen oder auch Duranville die Entwicklung stagniert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (14)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Julien Duranville
Kjell-Arik Wätjen
Diant Ramaj
Cole Campbell

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Julien Duranville Julien Duranville
Kjell-Arik Wätjen Kjell-Arik Wätjen
Diant Ramaj Diant Ramaj
Cole Campbell Cole Campbell
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert