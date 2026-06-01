Vier Spieler vor dem Absprung: BVB geht neue Wege

Bei Kjell Wätjen (20), Cole Campbell (20), Julien Duranville (20) und Diant Ramaj (24) hegte Borussia Dortmund durchaus die Hoffnung, das Quartett ab der Spielzeit 2026/27 in den Kader von Niko Kovac zu integrieren. Laut dem ‚kicker‘ stehen bei allen Youngstern die Zeichen derzeit aber auf Verkauf und Abschied.

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Der BVB will sich aber eine Tür offenlassen und hat vor, bei allen eine Rückkaufoption einbauen zu lassen, um nicht Gefahr zu laufen, bei einer Leistungsexplosion nicht mehr eingreifen zu können. Bei Duranville ist Racing Straßburg ein möglicher Abnehmer, Campbell könnte doch bei der TSG Hoffenheim bleiben, bei Ramaj und Wätjen ist noch kein Abnehmer in Sicht.

Augenmerk auf die Leihklubs

Bis auf Ramaj beim 1. FC Heidenheim verlief keine Leihe wie geplant, weshalb Sportdirektor Ole Book gemeinsam mit den Verantwortlichen des Nachwuchsleistungszentrums künftig anders handeln will. Das Fachmagazin berichtet, dass für die vielversprechendsten Jugendspieler mehrjährige Pläne ausgearbeitet werden sollen, um den Weg in den Profikader zu vereinfachen.

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Zudem sollen die jeweiligen Vereine präziser ausgesucht werden und auf die Jugendspieler zugeschnitten sein. So soll verhindert werden, dass wie bei Wätjen oder auch Duranville die Entwicklung stagniert.