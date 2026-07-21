Rekordtransfer: Rogers wechselt nach London
Erst Elliot Anderson, jetzt Morgan Rogers – die beiden englischen WM-Fahrer haben die Bühne in Nordamerika genutzt, um sich auf dem Transfermarkt in Stellung zu bringen. Wie zuvor Nottingham Forest stellt nun auch Aston Villa einen neuen Ablöserekord auf.
Umgerechnet rund 135 Millionen Euro waren Manchester City die Dienste von Elliot Anderson (23) wert. Der FC Chelsea macht für Morgan Rogers nun offenbar noch ein paar weitere Millionen locker.
An der Stamford Bridge unterschreibt der WM-Fahrer, der beim Turnier in Nordamerika zu sieben Einsätzen kam, einen Sechsjahresvertrag. Die Ablöse wird auf umgerechnet rund 138 Millionen Euro taxiert. Der Hijack der Blues ist damit perfekt.
Morgan unleashed. 😤 pic.twitter.com/8y8sFO8gUq— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2026
Zuvor hatte sich bereits der FC Arsenal mit dem 23-Jährigen auf einen Vertrag bis 2031 verständigt, geht nun aber doch leer aus. Der neue Chelsea-Coach Xabi Alonso soll Rogers in einem persönlichen Gespräch umgestimmt haben.
In Birmingham stand der englische Spielgestalter noch bis 2031 unter Vertrag. Mit dem Transfer pulverisiert Villa den eigenen Ablöserekord. 2021 hatte City für Jack Grealish 117,5 Millionen Euro auf den Tisch gelegt.
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