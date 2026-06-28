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Neuer Klub für Lenglet

von David Hamza - Quelle: ABC | A Bola
Clément Lenglet bei seienr Leihe zu Atlético Madrid @Maxppp

Clément Lenglet (31) bricht seine Zelte bei Atlético Madrid nach zwei Jahren offenbar wieder ab. Wie die Zeitungen ‚ABC‘ und ‚A Bola‘ berichten, wird der Innenverteidiger zu Benfica Lissabon wechseln.

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Zu den Ablösemodalitäten sickerten bislang keine Details durch, Lenglets Vertrag in Madrid läuft bis 2028. Die Rojiblancos hatten den Franzosen ablösefrei vom FC Barcelona verpflichtet. In der vergangenen Saison bestritt der Linksfuß 24 Pflichtspiele.

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