Emotional & lukrativ: Zwei Wechseloptionen für Rüdiger

Antonio Rüdigers auslaufender Vertrag ruft die ersten Interessenten auf den Plan. Die ‚Marca‘ berichtet von einer Spur zum FC Chelsea. Bei den Blues, für die Rüdiger schon vor seinem Wechsel zu Real Madrid zwischen 2017 und 2022 gespielt hatte, habe man eine Rückkehr des Innenverteidigers nie ausgeschlossen, Kontakt zum Spielerumfeld soll bestehen.

Ein lukratives Angebot sei außerdem aus Saudi-Arabien zu erwarten. Aus der Wüste wurde schon vor Monaten die Angel ausgeworfen. Priorität genießt für Rüdiger aber eine Verlängerung in Madrid, berichtet die ‚Marca‘. Und auch Real stehe einer weiteren Zusammenarbeit durchaus offen gegenüber.

Hieß es zuletzt noch, Rüdiger habe keine Zukunft mehr bei den Königlichen, wartet die spanische Sportzeitung nun mit anderen Informationen auf. So habe es vor Rüdigers Oberschenkelverletzung sehr positive Gespräche gegeben, nach der Genesung des 32-Jährigen sollen diese dann fortgesetzt werden. Voraussichtlich im neuen Jahr will man sich wieder an den Verhandlungstisch setzen.