Jamal Musiala hatte Anfang der Woche einen erneuten Rückfall. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Profi des FC Bayern am Montag wieder eine Absence erlitten hat. Es soll der zweite Rückfall seit dem zweiten öffentlichen Zusammenbruch beim Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim gewesen sein.

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Auch deswegen habe die Bayern-Führung sich in dieser Woche öffentlich und überraschend offensiv zur Personalie Musiala geäußert. Intern soll die genaue Medikation eine große Herausforderung darstellen – die Krankheit soll eingedämmt werden, die Nebenwirkungen die Leistung des 23-Jährigen aber nicht zu sehr beeinflussen.