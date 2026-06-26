Marco Palestras Transfer zum FC Chelsea ist nur noch Formsache. Bilder von ‚Sky Sports‘ zeigen den 21-jährigen Rechtsverteidiger bei seiner Ankunft in London. Am heutigen Freitag soll Palestra den Medizincheck absolvieren.

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Der zweifache italienische Nationalspieler, vergangene Saison an Cagliari Calcio verliehen, kommt von Atalanta Bergamo an die Stamford Bridge. Die Blues, die auf den letzten Metern Inter Mailand ausgestochen haben, zahlen inklusive Boni eine Ablöse von 60 Millionen Euro.