PSG macht sich strafbar | Bayern-Transfer dank Fabinhos Bulldoggen?

Die Posse um Kylian Mbappé hat in den vergangenen Tagen immer absurdere Züge angenommen. Sehr zur Verwunderung der Mannschaftskollegen wurde der Stürmerstar aus seiner Mannschaft verbannt und bleibt während der Japan-Reise von Paris St. Germain zu Hause. Die Bosse des französischen Hauptstadtklubs sollen sich sogar vorbehalten, Mbappé in der nächsten Saison gar nicht spielen zu lassen – alles, um einen Abschied in diesem Sommer herbeizuführen und eine Ablöse einzustreichen.

Da hat PSG aber offenbar nicht die Rechnung mit dem französischen Arbeitsrecht gemacht. Als „illegal“ bezeichnete Philippe Piat, Präsident des Verbands der Profifußballer in Frankreich (UNFP), im Gespräch mit ‚RMC‘ eine andauernde Suspendierung eines Spielers ohne sportliche Beweggründe. Bis zum Ende der Transferperiode am 1. September könne Mbappé unberücksichtigt bleiben, dann allerdings müsse der 24-Jährige als vollwertiges Kadermitglied in die Mannschaft reintegriert werden. Geschehe dies nicht, drohen dem Verein Sanktionen.

Der sichergeglaubte Wechsel von Fabinho nach Saudi-Arabien droht zu platzen – zunächst einmal keine allzu ungewöhnliche Meldung im branchenüblich schnelllebigen Transfer-Geschäft. Der Hintergrund ist aber dann doch kurios: Laut dem ‚Mirror‘ könnte Fabinhos geplanter Wechsel zu Al Ittihad aufgrund seiner vierbeinigen Entourage scheitern: Der 29-Jährige besitzt zwei französische Bulldoggen. Diese Rasse werde in Saudi-Arabien gemeinhin als gefährlich eingestuft – die Haltung sei deshalb verboten.

Daher zögere Fabinho aktuell mit einer Unterschrift unter den bereits ausgehandelten hochdotierten Vertrag. Diese Umstände sorgen nun für Hoffnung beim FC Bayern: Medienberichten zufolge ist der brasilianische Sechser ein Kandidat an der Säbener Straße. In München will man sich um Fabinnho bemühen, falls der Transfer nach Saudi-Arabien scheitern sollte. Nun könnte sich das Drama um Fabinhos Haustiere als Segen für die Bayern erweisen – Sachen gibt’s.