Öffentlich regten die Bayern-Verantwortlichen um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge einen Gehaltsverzicht von Jamal Musiala (23), sollte dieser im Zuge seiner neurologischen Erkrankung nicht zu alter Leistungsstärke zurückfinden.

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Hintergrund ist offenbar auch ein Gespräch zwischen Hoeneß und Musialas Berater Christian Schmid. Die beiden tauschten sich im Sommer bei Hoeneß am Tegernsee aus, berichtet die ‚Süddeutsche Zeitung‘. Das Problem: Hoeneß und Schmid haben unterschiedliche Schlüsse aus dem Gespräch gezogen.

Bei den Bayern sei das Gefühl entstanden, man habe eine Vereinbarung geschlossen – ebenjene, dass Musialas Vertrag, der ihm 25 Millionen pro Saison beschert, angepasst wird, sollte er sein vorheriges Niveau nicht mehr erreichen.

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Die Spielerseite spricht laut ‚SZ‘ „dagegen von einem offenen, konstruktiven Austausch, nicht jedoch von getroffenen Abmachungen oder etwaigen Vereinbarungen.“ Auch „für eine scharfe Botschaft an Musialas Berater“ wählten Hoeneß und Co. deshalb jetzt den Weg über die Öffentlichkeit.

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Weiter berichtet die ‚SZ‘, dass das Musiala-Lager überzeugt ist, den Spieler mit der richtigen Medikation, bei der auch die Nebenwirkungen berücksichtigt werden müssen, wieder in die Spur zu bringen. Bislang klappte das nicht ideal, vereinsintern ist angeblich sogar von einem Drama die Rede, das sich bisher nicht lösen lässt – am Montag erlitt Musiala erneut eine Absence.