80 Millionen: Guirassy-Transfer in Arbeit?

Serhou Guirassy (29) scheint einen Vereinswechsel nicht auszuschließen. Nach Informationen der ‚Bild‘ bietet ihn sein Bruder Karamba, der als Guirassys Berater tätig ist, dieser Tage aktiv bei Vereinen aus Saudi-Arabien an.

Die ‚Bild‘ spekuliert, dass in der Wüste eine Verdoppelung des derzeitigen Gehalts von neun Millionen Euro jährlich drin wäre.

Guirassys Vertrag bei Borussia Dortmund läuft bis 2028. Die darin enthaltene Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro gilt nur für einige europäische Topklubs. Interesse wurde zuletzt Paris St. Germain und dem FC Barcelona nachgesagt.

Die BVB-Schmerzgrenze für andere Vereine soll bei 80 Millionen Euro liegen. Für Klubs aus Saudi-Arabien wäre das problemlos zu zahlen.